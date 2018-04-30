"Две военных операции против соседей": в ЕС озвучили способ борьбы с Путиным

С Россией, которая вторглась в Украину и Грузию, необходимо говорить с позиции силы.

Президент РФ использует вооруженные силы в личных целях, заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в интервью Sydney Morning Herald.

"Мы видели, как Россия начала две военных операции против своих соседей в течение десяти лет: в 2008 году против Грузии и совсем недавно против Украины. Если задуматься, то это очень пугающий пример. Европе XXI века вы наблюдаете страну, которая использует армию для достижения своих политических целей без особых колебаний", — отметил Миксер.

Он подчеркнул, что с Россией нужно общаться с позиции силы.

"Когда вы говорите с таким лидером (Владимиром Путиным. - Ред.), а, очевидно, нам необходимо говорить с Россией, нужно делать это с позиции силы, единства и решимости. Потому что любой признак колебания растолкуется Кремлем как слабость, которой следует воспользоваться", — добавил министр.

Свен Миксер ИноСМИ

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналист Виталий Портников объяснил, как США вынудят Путина уйти из Украины.