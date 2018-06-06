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Слава Рабинович
Слава Рабинович
ФинансистВсе статьи автора

Два пути: из Кремля прямо на кладбище или из Кремля в Гаагу

3.9т

Подкомиссия Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы утверждает, что нашла следы взрывчатки на многих фрагментах самолета Ту-154М, потерпевшего крушение в 2010 году, а также на теле по крайней мере одной жертвы трагедии, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. В Варшаве говорят о прямой причастности России к этой катастрофе.

Российский финансист и блогер Слава Рабинович рассказал "Апострофу" почему такая версия весьма вероятна и по какой причине у президента РФ Владимира Путина осталось только два выхода из Кремля - в суд или на кладбище.

Смоленская катастрофа - это чрезвычайно давняя и хорошо изученная история с точки зрения мотивов этого преступления, если оно на самом деле было. Польша в те времена занимала достаточно самостоятельную и яркую позицию насчет польско-российских отношений и их истории, а также истории польско-советских отношений.

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Эта позиция наносила чрезвычайный ущерб Путину и его ОПГ. Мотивы для такого преступления были видны и тогда, и сейчас. То, что заявляют польская исследовательская группа и польское государство, на самом деле звучит как достаточно правдоподобная версия, которая может быть потом доказана в судах - точно так же, как будет доказана вина России в катастрофе малайзийского Boeing MH17.

Я здесь не играю роль судьи - это дело будущего суда. Я не утверждаю, а лишь говорю о том, что мотивы были и вероятность велика.

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Что касается самого Путина и его ближайшего окружения - организованной преступной группировки, которая захватила власть в России и незаконно удерживает ее, - то совершенно очевидно, что это еще одна причина в огромном ряду других причин, говорящая о невозможности выхода Путина из этого кресла. Потому что у него только два пути: один путь - из Кремля прямо на кладбище, другой - из Кремля в Гаагу.

Соответственно, мы можем предполагать, что он будет биться до конца, чтобы из Кремля уехать на кладбище: неизвестно, когда и по какой причине. Но Гааги он пытается избежать.

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Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Место
Россия
Источник
Источник:Апостроф
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