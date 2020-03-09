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9 марта • обновлено в 22:28
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Два президента и вывод войск Трампа: в Афганистане наступили перемены

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В понедельник, 9 марта, в Афганистане состоялись сразу две инаугурации президентов.

Как передает Радио Свобода, в президентском дворце в Кабуле принес присягу действующий глава государства Ашраф Гани. В соседнем дворце одновременно происходила инаугурация премьер-министра Абдуллы Абдуллы, который сам объявил о своей победе на выборах президента.

Выборы в Афганистане прошли еще в конце сентября минувшего года, но результаты объявили лишь 18 февраля. Гани набрал 50,64% голосов, его победу признало мировое сообщество.

В свою очередь Абдулла набрал 39,52%. Но отказался признать результаты голосования, заявив, что планирует сформировать свое правительство.

Ашраф Гани

Ашраф Гани

ТАСС

Абдулла Абдулла

Абдулла Абдулла

Известия

Также 9 марта США начали вывод своих войск из Афганистана в рамках заключенного с талибами соглашения.

"В соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением "Талибан" командование USFOR-A приступило к сокращению численности своих сил с учётом конкретной обстановки до 8,6 тысяч военнослужащих в течение 135 дней", – сообщил полковник Сонни Леггетт, который представляет американские силы в Афганистане.

Гани и Абдулла

Гани и Абдулла

foreignpolicy.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 февраля в городе Доха (Катар) США и "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно закончить войну в Афганистане. Вскоре Трамп заявил, что намерен лично встретиться с главарями террористов.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Афганистан
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