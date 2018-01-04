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Два конфликтующих с Украиной соседа поставили опасную цель в Европе

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Венгрия и Польша стремятся расширить свое влияние в Европейском Союзе.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Матеушем Моравецким в Будапеште, передает "Немецкая волна".

"Мы хотим играть более значительную роль", - заявил Орбан, говоря о месте в ЕС Венгрии и Польши, у которых, по его мнению, "есть видение будущего Европы".

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Моравецкий, в свою очередь, в ходе своего первого зарубежного визита в 2018 году отметил большое значение для Евросоюза стран Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия). По его словам, эти государства готовы способствовать экономическому росту и поддержанию стабильности внутри ЕС.

На предстоящем обсуждении общеевропейского бюджета на последующие 7 лет страны Вышеградской группы намерены отстаивать единую позицию, отметил Моравецкий.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее Моравецкий заявил, что его страна "приняла как минимум несколько десятков, а, возможно, и сотни десятков беженцев из Украины".

Однако руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше Светлана Крыса опровергла эту информацию.

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Темы
Украина - ПольшаЗакон о языках
Персоны
Виктор ОрбанМатеуш Моравецкий
Объект
Евросоюз
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