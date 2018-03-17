Душили собачьим поводком: всплыли жуткие подробности смерти соратника Березовского

Смерть соратника российского олигарха Бориса Березовского Николая Глушкова, который скончался 13 марта, была насильственной.

Полиция Лондона расследует кончину Глушкова как убийство. По информации Independent, мужчина был задушен собачьим поводком.

"Следователи считают, что Николай Глушков был задушен собачьим поводком", - пишет издание со ссылкой на лиц, которые изучают обстоятельства смерти Глушкова.

Отметим, что перед смертью Глушков планировал судиться с "Аэрофлотом" в суде Лондона по делу об обвинениях в мошенничестве. Один его друг, который отказался назвать имя, сказал, что Глушков провел месяцы за подготовкой к суду.

Николай Глушков Коммерсантъ

"Он очень хотел победить. Он готовился к этому в течение нескольких месяцев. Он был в хорошем настроении все время", - отметил мужчина.

Алекс Голдфарб, который знал Глушкова, назвал смерть очень подозрительной.

"Я думаю, довольно ясно, что это не случайность или болезнь. Это либо самоубийство, либо удушение, как у Бориса Березовского", - сказал Голдфарб.

Похожей смертью умер Березовский. Его задушили шарфом в Лондоне.

Как сообщал "Обозреватель", тело Глушкова нашла его дочь Наталья в квартире в Нью-Мальдене.