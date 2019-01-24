''Дураки столкнулись'': Лукашенко прокомментировал конфликт с "братской" Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона выступает против фейковых новостей в СМИ и готова сотрудничать с Россией.

Об этом он сказал во время своего выступления, посвященного отношениям Минска с Москвой, передают "РИА Новости".

"Мы готовы к сотрудничеству с нашей братской Россией настолько, насколько сегодня к этому готово руководство России. Только мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных тем в СМИ", — отметил белорусский лидер.

В качестве примера Лукашенко привел недавние сообщения в средствах массовой информации о том, что якобы граждане Беларуси "бьют в Минске русских".

Александр Лукашенко

"Когда стали разбираться… там два дурака белоруса столкнулись, подрались, а из интернета взяли и выкатили на центральные СМИ, что якобы кто-то побил русского человека", — пояснил он.

Лукашенко добавил: данные фейковые новости показывают, что существует спрос на подобные темы в информационном пространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко ранее заявил о необходимости скорейшего урегулирования войны в Украине, назвав агрессию России "недоразумением".

Также президент Беларуси сделал странное заявление о том, что Минску вряд ли понадобится суверенитет в том случае, если власть не сможет добиться улучшения жизни для населения.

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