Ультиматум

Путин чётко артикулировал политику и цели Кремля по Украине на свою новую шестилетку.

Уничтожение украинского государства! Это для тех говорящих голов в Украине, которые думают, что можно как-то пропетлять и договориться.

Фактически Кремль начал продавать под наши выборы иллюзию мира. К сожалению, этого не будет, они не собираются уходить с Донбасса.

Путин не просто так проговаривает эти аббревиатуры из трех букв, хотя в Минске-2 о них не слово.

Причем вопрос из Донецка задает штатный пропагандист из РФ Захар Прилепин.

В Кремле все понимают - самые пророссийские регионы Украины уже оккупированы, а дальше остается только один рычаг - военный.

Кстати, в интервью австрийскому ORF хозяин Кремля рассказывал, что у его марионеток на Донбассе есть авиация, такая же как и у РФ!

И конечно, привет Путину на Банковою для "барыг". Закон об антикоррупционном суде надо было принять еще два года назад.

Когда твой сосед - зверь не стоит медлить с реформами и сознательно их блокировать.

Не будет привлекательной Украины ДЛЯ ВСЕХ - придет медведь и все отберет.

Дуракам урока Крыма и Донбасса было мало, так долго думали.

*Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.