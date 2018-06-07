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Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк
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Дуракам урока Крыма и Донбасса было мало

5.8т

Ультиматум

Путин чётко артикулировал политику и цели Кремля по Украине на свою новую шестилетку.

Уничтожение украинского государства! Это для тех говорящих голов в Украине, которые думают, что можно как-то пропетлять и договориться.

Фактически Кремль начал продавать под наши выборы иллюзию мира. К сожалению, этого не будет, они не собираются уходить с Донбасса.

Путин не просто так проговаривает эти аббревиатуры из трех букв, хотя в Минске-2 о них не слово.

Причем вопрос из Донецка задает штатный пропагандист из РФ Захар Прилепин.

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В Кремле все понимают - самые пророссийские регионы Украины уже оккупированы, а дальше остается только один рычаг - военный.

Кстати, в интервью австрийскому ORF хозяин Кремля рассказывал, что у его марионеток на Донбассе есть авиация, такая же как и у РФ!

И конечно, привет Путину на Банковою для "барыг". Закон об антикоррупционном суде надо было принять еще два года назад.

Когда твой сосед - зверь не стоит медлить с реформами и сознательно их блокировать.

Не будет привлекательной Украины ДЛЯ ВСЕХ - придет медведь и все отберет.

Дуракам урока Крыма и Донбасса было мало, так долго думали.

*Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.

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Автор
Роман ЦимбалюкРоман Цимбалюк
Темы
Российско-украинский конфликтПрямая линия с Владимиром Путиным
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Романа Цимбалюка
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