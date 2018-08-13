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Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

Думаете, Трамп проникся желанием наказать Россию?

11.8т

Одно небольшое разъяснение по поводу новых санкций.

В США действует закон, принятый в 1991 году, в соответствии с которым администрация США обязана вводить экономические санкции против любой страны, применившей химическое или бактериологическое оружие. В законе обозначено, какого рода санкции должны вводиться.

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Поэтому, во-первых, не следует думать, что это Трамп решил ввести санкции или администрация прониклась желанием наказать Россию. Есть закон, в нем четко обозначено, что любое применение химического или бактериологического оружия наказывается санкциями в течение 100 дней после этого применения. Администрация опоздала с введением этих санкций. Отравление Скрипалей с использованием химического оружия произошло 4 марта. Следовательно, санкции должны были быть введены ещё до 12 июня.

Так что санкции в данном случае вообще не имеют по сути отношения к желаниям Трампа и (или) его администрации. Они являются следствием четкого требования закона. В отличие от аморфных формулировок закона о санкциях 2017 года, которые позволили администрации не выполнять этот закон, требования закона 1991 года прописаны более, чем четко.

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Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Тема
Санкции против России
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Источник
Источник:Facebook Ігоря Айзенберга
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
законы надо соблюдать ! несоблюдение контрпродуктивне!!
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Моня
Моня
Знову зрада, знову зрада к нам прямує з Колорадо! ))))
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Remla Tomas
Remla Tomas
Моня, На хер Моне выпал снег, но пострадала почему-то голова.
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Remla Tomas
Remla Tomas
Моня,
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Конечно Трамп был бы рад наладить нормальные отношения между США и РФ. Однако отношения с РФ являются заложником очень сложных внутриполитических процессов в США. Демократы активно вешают на нас ярлыки за вмешательство в выборы, за внутриукраинский конфликт, за Сирию, за Скрипалей только для того,чтобы скинуть Трампа с трона. Победа Трампа в президентских выборах,вероятно,даже невольно усугубила без того сложные отношения двух стран.
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