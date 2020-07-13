Дуда выиграл президентские выборы в Польше: его уже поздравил Зеленский

Действующий президент Польши Анджей Дуда, по предварительным результатам голосования, одержал победу во втором туре президентских выборов. Его уже поздравил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Так, по итогам подсчета 99,84% протоколов Дуду поддержали 51,22% избирателей, свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Польши. Его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получил 48,78% голосов избирателей. Дуда выигрывает с преимуществом около 493 000 голосов.

В Комиссии сообщили, что еще не получили протоколы с пяти избирательных участков, однако там считают, что те существенно не повлияют на результат.

Зеленский на своей странице в Twitter поздравил Дуду и пожелал Польше "под его руководством дальнейших успехов и процветания". Также Зеленский пригласил действующего президента Польши посетить Украину.

Отметим, явка на выборах была рекордной для современной Польши и составила 68,12%.

Twitter Владимира Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам первого тура выборов президента в Польше, которые состоялись 28 июня, за Дуду отдали голоса 41,8% избирателей, за Тшасковского – 30,4%.

Эксперты считают, что при любом исходе выборов в Польше Украина останется одним из приоритетов внешней политики.