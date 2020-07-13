Дуда выиграл президентские выборы в Польше

Мир 21:34, 13.07.2020 Обновлено: 21:49, 13.07.2020

Действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов

Национальная избирательная комиссия объявила результаты выборов после подсчета голосов во всех избирательных округах. Президент Анджей Дуда, поддержанный Объединенными правыми, получил 51,03 процента голосов.

Кандидат от Гражданской коалиции Рафал Тшасковский получил 48,97 процента голосов.

Председатель комиссии судья Сильвестр Марсиниак заявил, что явка составила 68,18 процента. Всего подано 20 458 911 голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 12 июля, в Польше прошел второй, решающий тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали действующий консервативный президент Анджей Дуда и либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

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Мир

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