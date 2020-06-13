Дуда вступился за Украину из-за агрессии России

Польша не может себе позволить оставить Украину в нынешнй сложной ситуации и не соглашается на действия России по поводу силовой смены границ.

Об этом в субботу, 13 июня, во время съезда сторонников в Варшаве заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Польское радио со ссылкой на издание Gazeta Polska. В этой ситуации Варшава твердо поддерживает Киев на международной арене.

"Это очень сложная ситуация, и у меня есть глубокое убеждение, что мы не можем оставить Украину в таких обстоятельствах. Поэтому везде, где я нахожусь, на международной арене, я подчеркиваю, что нужно соблюдать международное право. Ведь никому не нужно объяснять, насколько угрожающей является ситуация, при которой Европа и весь мир признали бы, что можно согласиться на изменение границ силой, даже если это согласие является молчаливым", – заявил Дуда.

Анджей Дуда Главком

Он добавил, что Польша совершенно не может с этим согласиться. По его словам, в течение последних пяти лет часть Украины оккупирована Россией, Украина является страной, на которую напали, и там все время "тлеет война".

"Сегодня твердая поддержка Украины на международной арене в национальных интересах Польши", – констатировал Дуда.

Анализируя пять лет польско-украинских отношений, Дуда также отметил, что были "разные моменты". Он признал, что между обеими странами все еще существует историческая проблема. Впрочем, президент РП убежден, что путь единения приведет к тому, что оба народа будут "жить в настоящей дружбе, взаимоуважении, без взаимных претензий и с почтением убитых и погибших".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский захотел перенять опыт выхода из карантина в Польше. Он обсудил это с Дудой.