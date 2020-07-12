Дуда vs Тшасковський: экзит-пол показал результаты финала выборов президента Польши

Кирилл Лютый Мир 22:04, 12.07.2020 Обновлено: 22:32, 12.07.2020

Президент Польши Анджей Дуда минимально лидирует по итогам второго тура выборов главы государства.

По данным экзит-пола Ipsos, он набрал 50,4% голосов, передает TVN24.

Однако его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковський набрал 49,6%.

Явка на выборах составила 68,9% – это рекордный показатель в истории независимой Польши.

Отмечается, что погрешность результатов опроса составляет 2%, поэтому пока что нельзя утверждать о победе одного из кандидатов.

Официальные результаты голосования будут объявлены в течение ближайших 48 часов. Однако планируется, что победителя смогут окончательно объявить уже в понедельник, 13 июля.

Новость дополняется.

Комментировать
Мир

Смотрите также

От Зеленского потребовали уйти после нарушения закона. Текст петиции

ВСУ отбили атаку террористов на Донбассе: ранены пять воинов, у "Л/ДНР" потери

Оккупанты ранили на Донбассе пятерых бойцов ВСУ, – штаб ООС

Террористы накрыли минами ВСУ на Донбассе: ранены двое воинов

Орешкин: если Донбасс вернется в Украину, все скажут, что Путин – "баба"