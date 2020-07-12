Дуда vs Тшасковський: экзит-пол показал результаты финала выборов президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда минимально лидирует по итогам второго тура выборов главы государства.

По данным экзит-пола Ipsos, он набрал 50,4% голосов, передает TVN24.

Однако его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковський набрал 49,6%.

Явка на выборах составила 68,9% – это рекордный показатель в истории независимой Польши.

Отмечается, что погрешность результатов опроса составляет 2%, поэтому пока что нельзя утверждать о победе одного из кандидатов.

Официальные результаты голосования будут объявлены в течение ближайших 48 часов. Однако планируется, что победителя смогут окончательно объявить уже в понедельник, 13 июля.

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