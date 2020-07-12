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Дуда vs Тшасковський: экзит-пол показал результаты финала выборов президента Польши

Кирилл Лютый
Мир
5,1 т.
Анджей Дуда и Рафал Тшасковський

Анджей Дуда и Рафал Тшасковський.

Президент Польши Анджей Дуда минимально лидирует по итогам второго тура выборов главы государства.

По данным экзит-пола Ipsos, он набрал 50,4% голосов, передает TVN24.

Однако его оппонент, мэр Варшавы Рафал Тшасковський набрал 49,6%.

Явка на выборах составила 68,9% – это рекордный показатель в истории независимой Польши.

Отмечается, что погрешность результатов опроса составляет 2%, поэтому пока что нельзя утверждать о победе одного из кандидатов.

Официальные результаты голосования будут объявлены в течение ближайших 48 часов. Однако планируется, что победителя смогут окончательно объявить уже в понедельник, 13 июля.

Новость дополняется.

ПольшаАнджей Дуда
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