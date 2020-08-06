Дуда на инаугурации вспомнил Украину: пообещал остановить войну на Донбассе

Президент Польши Анджей Дуда во время своей инаугурационной речи в зале пленарных заседаний Сейма в Варшаве, упомянул Украину.

Инаугурация Дуды состоялась 6 августа и транслировалась в Facebook Канцелярии президента Польши. Дуда, переизбранный на второй срок, принес присягу верности польскому народу, а также произнес свою первую речь во второй каденции.

Среди прочего Дуда пообещал лоббировать интересы Украины в ОБСЕ. Польский лидер упомянул, что в 2022 году Польша будет председательствовать в ОБСЕ и видит задачей для страны помощь в восстановлении полного суверенитета Украины.

"Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша возьмет на себя председательство в ОБСЕ. Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа – Украины", – сказал Дуда.

Польский президент сообщил, что в выборах приняли участие более 20 миллионов избирателей, а проходили они, по его словам, в очень сложных условиях.

"Это большая победа для польской демократии. За меня проголосовало почти 10,5 миллиона человек. Для меня это большая ответственность", – сказал Дуда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный суд Польши в понедельник, 3 августа, утвердил результаты состоявшихся в июле выборов президента, победу на которых одержал Анджей Дуда.