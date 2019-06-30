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Друзья Украины в ЕС готовят "удар" по России: в чем дело

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Семь стран, которые не поддержали возвращение делегации России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы, будут готовить совместную резолюцию из-за этого решения.

Для этого в ближайшее будет проведена встреча представителей этих стран. Об этом сообщил маршал сената Польши Станислав Карчевский, пишет "Польское радио".

"Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали, говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию", – уточнил он.

Новости
Было три условия: дипломат раскрыл правду о возвращении России в ПАСЕ
Станислав Карчевский

Станислав Карчевский

Польское радио

Напомним, что после возвращения представителей РФ в ПАСЕ делегации Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии и Грузии запросили свои парламенты и правительства о дальнейшем участии в работе органа.

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Место
Польша
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