Друзья Украины в ЕС готовят "удар" по России: в чем дело

Семь стран, которые не поддержали возвращение делегации России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы, будут готовить совместную резолюцию из-за этого решения.
Для этого в ближайшее будет проведена встреча представителей этих стран. Об этом сообщил маршал сената Польши Станислав Карчевский, пишет "Польское радио".
"Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали, говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию", – уточнил он.
Станислав Карчевский
Польское радио
Напомним, что после возвращения представителей РФ в ПАСЕ делегации Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии и Грузии запросили свои парламенты и правительства о дальнейшем участии в работе органа.
Как писал OBOZREVATEL:
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
Полномочия России в ПАСЕ были обжалованы представителями Украины и Грузии.
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