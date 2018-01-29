Друзья Путина пойдут на отчаянный шаг? Спрогнозирована реакция на санкции

Под давлением персональных санкций США российская элита из окружения президента России может решиться на отчаянный шаг.

Такое мнение “Обозревателю" высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, после оглашения санкционного списка, после последующих за этим конфискаций и арестов счетов, "элита может решиться на какой-то отчаянный шаг".

По мнению эксперта, "может быть все что угодно". "Вариантов масса, начиная от мягких политических решений наподобие смещения Хрущева и заканчивая жесткими методами вплоть до устранения", - сказал он.

В контексте последнего Жданов заметил: "Например, Путин может случайно попить с кем-то чай. Помните, как наш Виктор Андреевич попил чайку и еле выкарабкался? В России Чуркин попил чаю – и все, как сказал один из российских политологов, "присоединился к большинству". Вспомните Андропова, которого застрелили на пороге кабинета – шесть выстрелов в упор. Через два дня он скончался в кремлевской больнице, а людям сказали: "после тяжелой продолжительной болезни".

В то же время эксперт убежден: "В открытую, на баррикады с "ружьями наперевес", никто не пойдет".

Как писал "Обозреватель", ранее Олег Жданов спрогнозировал, что после выборов Путин займется "опричниной" - зачисткой либерально-демократической части истеблишмента РФ.