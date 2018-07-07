Дружить с Путиным: в НАТО обеспокоились из-за пророссийских замашек Трампа

В НАТО выразили обеспокоенность касательно того, что президент США Дональд Трамп может прийти с президентом РФ Владимиром Путиным к ряду договоренностей в обход интересов Альянса.

Об этом заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер. По его словам, среди членов Альянса растет беспокойство по поводу возможного сотрудничества США и РФ, передает Reuters.

"Мы в Альянсе чувствуем растущее беспокойство по поводу соглашений, которые могут быть достигнуты на встрече Трампом и Путиным", - заявил он.

При этом экс-советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер пожаловался на желание Дональда Трампа подружиться с Владимиром Путиным, узнало издание Washington Post.

"Президент считает, что он может дружить с Путиным", - говорил Макмастер во время своего пребывания в Белом доме. "Не знаю, почему он так думает и зачем ему это нужно", - добавлял он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экспертов, США могут пойти на ряд уступок. России за счет интересов Украины, если смогут выторговать для себя выгодные условия по более важным для себя вопросам.