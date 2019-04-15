Дружбе конец: Россия пошла на кардинальный шаг против НАТО

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, отметив, что Североатлантический альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, передают "РИА Новости".

"НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", - сказал он.

"Сегодняшние отношения Россия-НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавался НАТО – под холодную войну. Снова стряхнули пыль с "доктрины Армеля": диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога", - добавил дипломат.

EADaily

По его словам, общие военные расходы стран НАТО за прошлый год превысили триллион долларов, что в 22 раза больше, чем российские траты на оборону.

При этом Грушко подчеркнул, что Москва не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО, а делает ставку на "экономичные, точечные и эффективные средства".

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО обеспокоились скрытностью РФ. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти ранее заявил, что недостаточно активный диалог между государствами может привести к вооруженной конфронтации.

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