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Дружбе конец: Россия пошла на кардинальный шаг против НАТО

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Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, отметив, что Североатлантический альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, передают "РИА Новости".

"НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", - сказал он.

"Сегодняшние отношения Россия-НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавался НАТО – под холодную войну. Снова стряхнули пыль с "доктрины Армеля": диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога", - добавил дипломат.

Дружбе конец: Россия пошла на кардинальный шаг против НАТО

EADaily

По его словам, общие военные расходы стран НАТО за прошлый год превысили триллион долларов, что в 22 раза больше, чем российские траты на оборону.

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При этом Грушко подчеркнул, что Москва не собирается участвовать в гонке по наращиванию военных бюджетов с НАТО, а делает ставку на "экономичные, точечные и эффективные средства".

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО обеспокоились скрытностью РФ. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти ранее заявил, что недостаточно активный диалог между государствами может привести к вооруженной конфронтации.

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Место
Россия
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Мультики - самые экономичные средства.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам! нету в мире сцыкливее арми чем росийская!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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