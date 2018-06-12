Дружба США и КНДР: раскрыты ключевые пункты подписанного соглашения

Во время исторической встречи в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал провести "полную денуклеаризацию Корейского полуострова".

Четыре ключевые пункты из подписанного лидерами США и КНДР документа приводит ВВС:

- Соединенные Штаты и КНДР обязуются установить новые отношения в соответствии с желанием народов обеих стран достичь мира и процветания.

- Соединенные Штаты и КНДР объединят свои усилия по созданию длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове.

- Вновь подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года, подписанную в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи. - Ред.), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

- Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

Трамп и Ын Getty

"Президент Трамп обязался обеспечить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказано в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим.