Главная Новости
30 декабря • обновлено в 15:20
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Дружба с Ыном закончилась? США провели разведку над Корейским полуостровом

2.2т
Читать материал на украинском

США готовы реагировать в случае новых ракетных испытаний Северной Кореи, совершив полет над территорией КНДР.

Об этом заявил советник президента Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает RT.

Он отметил, что США будут "крайне разочарованы", если КНДР примет решение провести новые испытания.

Новости
Голод и "мертвые" улицы: украинка раскрыла закулисье жизни в закрытой КНДР

По словам О'Брайен, у американского президента Дональда Трампа "нет иллюзий, что это очень опасный вопрос", и он "пытается деэскалировать напряженность".

"У нас есть инструменты в нашем запасе. И мы будем использовать их по мере необходимости", – подчеркнул он.

Напомним, что ранее самолет-разведчик E-8C ВВС США на высоте свыше 9 км совершил полет в небе над Корейским полуостровом.

Трамп и Ким Чен Ын

Трамп и Ким Чен Ын

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее катастрофическими последствиями в случае отказа от денуклеаризации.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Тимур Григоренко
Место
США
Тег
ракеты
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги