Дружба с Ыном закончилась? США провели разведку над Корейским полуостровом

США готовы реагировать в случае новых ракетных испытаний Северной Кореи, совершив полет над территорией КНДР.

Об этом заявил советник президента Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает RT.

Он отметил, что США будут "крайне разочарованы", если КНДР примет решение провести новые испытания.

По словам О'Брайен, у американского президента Дональда Трампа "нет иллюзий, что это очень опасный вопрос", и он "пытается деэскалировать напряженность".

"У нас есть инструменты в нашем запасе. И мы будем использовать их по мере необходимости", – подчеркнул он.

Напомним, что ранее самолет-разведчик E-8C ВВС США на высоте свыше 9 км совершил полет в небе над Корейским полуостровом.

Трамп и Ким Чен Ын

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее катастрофическими последствиями в случае отказа от денуклеаризации.

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