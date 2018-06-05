Дружба с Россией? Новый премьер Италии пообещал прогресс в вопросе санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новое правительство будет добиваться снятия санкций с России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине.

С такой речью он выступил во время презентации программы своего правительства в парламенте, передает "РИА Новости".

"Мы станем сторонниками открытости по отношению к России, которая в последнее время консолидировала свою роль в разрешении различных геополитических кризисов, мы будем продвигать пересмотр системы санкций, которые подавляют российское гражданское общество", — заявил он.

При этом, как подчеркнул Конте, Италия подтверждает "убежденную приверженность к НАТО с США в качестве привилегированного союзника".

Отметим, что впервые о снятии санкций с РФ упомянули в "правительственном контракте", который "Движение 5 звезд" и партия "Лига" заключили перед формированием нового кабинета министров.

В разделе, посвященном международным отношениям, говорится, что Италия выступает за открытость в отношении России, которая является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером", а также "стратегическим собеседником в целях разрешения региональных кризисов (Сирия, Ливия, Йемен)".

Таким образом новое правительство указывает, что санкции против РФ необходимо отменить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о возобновлении сотрудничества с Россией заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.