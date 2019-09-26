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27 сентября • обновлено в 19:28
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Дружба с Россией: Лукашенко раскрыл "план спасения" Украины

7.5т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его отношения с США могут повлиять на взаимодействие Минска и Киева, однако позиция Вашингтона не будет определяющей.

Лукашенко отметил, что Беларусь "не собирается ни с кем дружить против России", передает Белта.

"Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой. Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Беларусью не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой. У меня вообще нет никаких проблем в отношениях с президентом РФ, у нас очень добрые отношения", – рассказал он.

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Также белорусский лидер сообщил, что его страна готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

"Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой. Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и белорусов. Наша боль", – подчеркнул Лукашенко.

Еще Лукашенко сообщил, что готов ввести миротворцев на Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, глава социологической группы "Рейтинг" рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко уверенно занимает первое место в списке иностранных политических деятелей, которым больше всего доверяют украинцы.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
Донбасс
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Валевич Борис
Валевич Борис
Лицемерный диктатор
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Макарский Александр
Макарский Александр
Русские,белоруссы и украинцы-единый братский народ! Правда,у одного младшего брата есть проблемы с головой,так как она ему потрибна тильки для ношения кастрюли. Да и пострыбать на майданах любит,вместо того,что бы работать. Но это ничего,психиатрия в 21 веке творит чудеса. Зелены человички-ликари,вылечат побратымов
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Макарский Александр, это у тебя проблемы с головой,путенский утырок.
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