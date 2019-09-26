Дружба с Россией: Лукашенко раскрыл "план спасения" Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его отношения с США могут повлиять на взаимодействие Минска и Киева, однако позиция Вашингтона не будет определяющей.

Лукашенко отметил, что Беларусь "не собирается ни с кем дружить против России", передает Белта.

"Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой. Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Беларусью не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой. У меня вообще нет никаких проблем в отношениях с президентом РФ, у нас очень добрые отношения", – рассказал он.

Также белорусский лидер сообщил, что его страна готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

"Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой. Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и белорусов. Наша боль", – подчеркнул Лукашенко.

Еще Лукашенко сообщил, что готов ввести миротворцев на Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, глава социологической группы "Рейтинг" рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко уверенно занимает первое место в списке иностранных политических деятелей, которым больше всего доверяют украинцы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!