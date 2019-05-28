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"Дружба народов в кокошниках": в Грузии разгорелся скандал из-за "русского мира"

1.8тЧитать материал на украинском

В городе Батуми (Грузия) разгорелся скандал из-за выступления на местном празднике российского фольклорного коллектива. Артисты пришли на мероприятие со своей национальной символикой и исполняли украинские песни, пропагандируя "дружбу народов".

При этом именно Россия развязала войны как в Грузии, так и в Украине. О нашумевшем инциденте рассказал украинский журналист Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook.

"Скандал в Грузии. Вчера в День независимости в Батуми состоялся детский международный фестиваль. Российская делегация – коллектив из Ростова – вышел на улицы города с флагами своей страны. Руководительница объяснила: "Россия – не оккупант, мы дружим со всеми соседями – и с Грузией, и с Украиной. Узнали о конкурсе через интернет и решили приехать. Мы представляем нашу культуру, мы не лезем в политику", – цитирует слова россиянки Кипиани.

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"Русский мир"

"Русский мир"

Facebook Вахтанга Кипиани

По его словам, такая риторика вызвала возмущение многих людей. Как следствие, министр образования и культуры Аджарии, под эгидой которой состоялся фестиваль, потеряла должность. "Но клубничка еще и в том, что тот русский ансамбль в кокошниках и сарафанах выполняет...украинские песни. "Дружба народов" и "один народ", чуваки, выглядит так", – добавил журналист.

Под его постом развернулось бурное обсуждение пропагандистского шабаша в Грузии. Украинцы возмущаются столь наглыми выпадами со стороны страны-агрессора и называют их частью гибридной войны.

"Русский мир" – он такой. Ты его в дверь, а он в окно. Окно закроешь, он в щель протиснется", "Гибридная война – любым способом зайти в чужой дом подходит", "Наглость и самоуверенность русских как всегда зашкаливает!", "Куда ни посмотри, везде какие-то хвосты из Ростова, не слишком для миллионного города?", "Готовятся к гастролям в Украине", "Сразу попытались и с Грузией, и с Украиной подружиться", – пишут в комментариях.

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"Дружба народов в кокошниках": в Грузии разгорелся скандал из-за "русского мира"

"Дружба народов в кокошниках": в Грузии разгорелся скандал из-за "русского мира"

"Дружба народов в кокошниках": в Грузии разгорелся скандал из-за "русского мира"

"Дружба народов в кокошниках": в Грузии разгорелся скандал из-за "русского мира"

"Дружба народов в кокошниках": в Грузии разгорелся скандал из-за "русского мира"

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-ой городской гимназии города Черкассы учительница музыки стала фигурантом громкого скандала. Она заставляла учеников 4 класса петь советские песни "Катюша", "Синенький платочек" и "Вставай, страна огромная", а также показала пропагандистское видео с президентом России Владимиром Путиным.

Аналогичная ситуация произошла и в детсаду "Ласточка" города Мелитополь (Запорожская область). Там перед 9 Мая музыкальный руководитель заставляла детей маршировать под советскую военную песню "Катюша".

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Персона
Вахтанг Кипиани
Место
ГрузияБатуми
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Махно Володимир
Махно Володимир
вот русские твари! устраивают подлости и провокации! самая подлая нация во всем мире. мир уже устал от русских! эти твари везде суют свой нос..вон недавно скандал в Британии тоже из-за русских и путина....ушлепки!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Один народ - а что не так? Прекрасные народные песни на соловьином южнорусском сельском языке (это не тот "украинский", что сейчас официальным на Украине, а естественный народный живой украинский язык) - их всегда пели по всей России. В Ленинграде (Санкт-Петербурге) точно народ всегда их пел во время застолья. Да и сейчас их поют.
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