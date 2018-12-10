Друга Путина со скандалом отстранили от должности президента: что произошло

Конституционный суд Молдовы 10 декабря в очередной раз временно отстранил от должности президента республики Игоря Додона, который является поклонником главы РФ Владимира Путина.

Таким образом удовлетворен запрос депутатов о приостановлении президентских полномочий, передает Point.md.

Ходатайство было подано на том основании, что глава государства отказался обнародовать ряд законов, которые повторно были проголосованы в парламенте.

Игорь Додон "Известия"

Додона отстраняют от должности уже в пятый раз. Впервые это произошло в октябре 2017 года. Тогда он отказался подписать указ о назначение нового министра обороны.

Второй раз – в конце декабря 2017 года, когда он не поддержал назначение семи новых членов правительства. А в январе этого года глава государства не захотел обнародовать закон о борьбе с пропагандой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября Додона отстранили от должности из-за отказа назначить Николая Чубука и Сильвию Раду на должности министров.

Также он жаловался, что опасается судьбы Украины для своей страны.