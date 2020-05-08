Друг Путина "захватил" часть Хорватии: в стране отреагировали на карту "Великой Венгрии"

Президент Хорватии Зоран Миланович публично отреагировал на публикацию премьером Венгрии карты "Великой Венгрии", которая включала часть территории Хорватии.

Миланович в своем посте на Facebook призвал выпускников хорватских школ не публиковать какие-либо старые карты, которые заставляют Хорватию выглядеть больше, чем сейчас.

"В наших шкафах и архивах есть немало исторических карт, в том числе и таких, где наша страна значительно больше, чем сегодня... Не делитесь ими и не ставьте на заставку профиля – они несовременны, недостижимы, и, что более важно, они очень раздражают наших соседей", – написал Миланович.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в Facebook карту "Великой Венгрии" в границах до конца Первой мировой войны, которые включали значительную часть современной Хорватии и Румынии. Карта появилась в посте с пожеланием успешных выпускных экзаменов старшеклассникам.

Отметим, премьер Венгрии уже не впервые публикует карту с "исторической" территорией Венгрии. Ранее премьер Хорватии Андрей Пленкович отмечал, что правительство "будет проводить переговоры с венгерской стороной" по этим вопросам, добавив, что "современные границы Хорватии – такие, какие они есть".

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламент Венгрии якобы обратился к нелегитимной Госдуме с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине.