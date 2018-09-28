Друг Путина признался в убийствах тысяч людей

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его "единственным грехом" являются внесудебные убийства в ходе войны с наркотиками.

Как сообщает South China Morning Post, глава государства выступил с речью в адрес своих критиков в четверг, 27 сентября.

"В чем моя вина? Разве я украл хоть один песо? Мой единственный грех – это убийства без суда", – сказал он.

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Также он заверил, что не собирается заканчивать "войну с наркотиками", и готов поставить на кон "свою жизнь, свое президентство, и готов потерять их в любой момент. Это дело чести".

В свою очередь правозащитники расценили слова президента как признание вины. Ранее политик признавал, что в ходе развернутой им "войны с наркотиками" происходят массовые внесудебные расправы, но всегда отрицал, что это инициатива государства.

Представитель Дутерте Харри Роке в то же время заявил, что президент говорил "в шутливой манере" и его слова "не стоит воспринимать буквально".

Как известно, Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркоторговлей и наркоманами. По информации полиции, в стране были убиты около 3 тыс. человек, связанных с наркотиками.

В марте 2018 года Международный уголовный суд в Гааге начал расследование действий Дутерте на посту мэра города Давао, а затем на посту президента. В ответ на это президент заявил, что страна откажется от участия в Римском статуте, дающем МУС право на расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родриго Дутерте назвал президента РФ Владимира Путина своим кумиром и отметил, что он "действует как президент".

Напомним, Дутерте, который пришел к власти на Филиппинах в июне 2016 года, объявил кровавую кампанию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Так, с июня по август на Филиппинах более 1000 наркодиллеров были убиты полицией.

При этом, местная оппозиция призвала Международный уголовный суд в Гааге расследовать деятельность Дутерте.