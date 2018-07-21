Дорогой друг, Володья!

Океан перелетели удачно, я уже дома и хочу уточнить несколько деталей по поводу прошедшей нашей совместной пресс-конференции. Но сначала, во первых строках своего письма (жаль, что у тебя нет twitter), проясню некоторый казус, случившийся со мной по возвращении в Америку.

Это касательно твоего участия в моих выборах. Я по прежнему верю тебе, что ты в них не участвовал. Но ты же понимаешь, что у меня здесь творится! Демократы вконец оборзели, импичментом грозятся и чтобы отвязались пришлось сказать, что ты участвовал. Но верь мне, что на самом деле я - можешь не сомневаться - как верил, так и верю тебе!

Второе, скинь мне поподробнее инфу про те $400 млн, которые Браудер отстегнул Клинтонше. Тут болтают, что твоя прокуратура поправила 400 млн на 400 тысяч, но я не верю. Верю только тебе, Володья, да и Меланья говорит, что не может такой серьёзный мэн в тыщу раз ошибиться. Причём ты эту цифру в $400 именно миллионов, а не тыщ, повторил дважды. В общем, жду от тебя маляву и уж тогда такую предъяву сделаю демократам, что про импичмент забудут до конца моего срока.

Ладно, не люблю длинно писать (может всё таки заведёшь twitter?), ты бы мотанулся осенью ко мне в Штаты и тогда уж покалякаем вдоволь.

Да, кстати, не знаешь, где такое государство - Черногория? Мне тут привиделось, что они готовы 3-ю мировую войну развязать. Вот думаю, не упредить ли мне их по тогдашнему варианту с Югославией, шарахнуть как Бил Клинтон. Только ты мне, пожалуйста, уточни координаты этой Черногории, я своим разведкам не особо доверяю. Подсунут для смеха ещё кого из союзников по НАТО, расх*рачишь - и вони потом не оберёшься.

Ну, вот, что-то расписался я очень. Потому как соскучился уже по тебе, друг мой? Володья. Короче, с нетерпением жду осени.

Твой Дональд.