Дожимает? Путин опять намекнул Лукашенко о "братском народе"

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко провели очередной телефонный разговор, в котором обсудили конкретные объемы, сроки и цены на поставки углеводородов и других видов сырья.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, главы государств обсудили также "нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня".

"В итоге президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. В случае, если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами", – сказано в сообщении.

Указано, что в первой части беседы Путин и Лукашенко "обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года, пожелав взаимного процветания братским народам двух стран".

Лукашенко и Путин EADaily

Как сообщал OBOZREVATEL:

7 декабря президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели пятичасовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.

Перед этим президент Беларуси заявил, что страна не собирается "сдавать" независимость и суверенитет, а также входить в состав какого-либо другого государства, в частности России.

Кроме того, Лукашенко предложил России войти в состав его государства. Он отметил, что граждане Беларуси вряд ли будут против такого сценария.

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