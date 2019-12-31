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31 декабря • обновлено в 12:41
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Дожимает? Путин опять намекнул Лукашенко о "братском народе"

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Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко провели очередной телефонный разговор, в котором обсудили конкретные объемы, сроки и цены на поставки углеводородов и других видов сырья.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, главы государств обсудили также "нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня".

"В итоге президенты договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу. В случае, если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами", – сказано в сообщении.

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Указано, что в первой части беседы Путин и Лукашенко "обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года, пожелав взаимного процветания братским народам двух стран".

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

EADaily

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 7 декабря президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели пятичасовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.

  • Перед этим президент Беларуси заявил, что страна не собирается "сдавать" независимость и суверенитет, а также входить в состав какого-либо другого государства, в частности России.

  • Кроме того, Лукашенко предложил России войти в состав его государства. Он отметил, что граждане Беларуси вряд ли будут против такого сценария.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Россия
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Во всем цивилизованном мире. экономические сделки заключаются между бизнесменами. И только в совдеповской бычатне, между пристарковатыми маразматиками.
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