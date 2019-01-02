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Довоевались и стали Россией: Трамп сказал, кто разрушил СССР

4.3тЧитать материал на украинском

Распад СССР и появление на мировой карте России произошли из-за активного участия Советского Союза в войне в Афганистане.

Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в эфире американского телевидения, передает в Twitter корреспондент Даниэль Дэйл.

"Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что СССР обанкротился из-за боевых действий в Афганистане", — пояснил Трамп.

Напомним, война в Афганистане длилась с 1979 по 1989 год. Советский Союз распался в 1991 году на 15 государств, а Россия объявила себя правопреемником и государством-продолжателем СССР.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

PolitInfo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты больше не будут помогать другим странам в решении их военных конфликтов. OBOZREVATEL разбирался, чем грозит резонансное решение Украине.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
СССР
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Федоров Федор
Федоров Федор
Это он в контексте чего сказал?Что пора валить с Афгана,пока тоже не стало поздно?)
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Федоров Федор, в контексте, что расею ждёт то же самое.
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