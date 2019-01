Довоевались и стали Россией: Трамп сказал, кто разрушил СССР

Распад СССР и появление на мировой карте России произошли из-за активного участия Советского Союза в войне в Афганистане.

Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в эфире американского телевидения, передает в Twitter корреспондент Даниэль Дэйл.

"Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что СССР обанкротился из-за боевых действий в Афганистане", — пояснил Трамп.

Напомним, война в Афганистане длилась с 1979 по 1989 год. Советский Союз распался в 1991 году на 15 государств, а Россия объявила себя правопреемником и государством-продолжателем СССР.

Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia. Because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."