"Доверили лишь ему": предательница Украины заявила об особой миссии Путина в Крыму

Коллаборантка, нелегитимный член Совета Федерации Федерального собрания России от временно оккупированного Крыма Ольга Ковитиди заявила, что жители полуострова не могли доверить его судьбу никому кроме президента страны-агрессора Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Она считает, что Запад не сможет найти у него тех уязвимостей, которые есть у политиков, проигравших ему на президентских выборах. Свое мнение Ковитиди озвучила в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия 1".

"Могли бы мы, крымчане, рискнуть и доверить судьбу Крыма кому-либо другому кроме Путина? Выдержал бы кто-нибудь такой удар, как выдержал он? Я уверена — ни один из них, у каждого есть ахиллесова пята. И те, которые за бугром, они бы ее нашли. А у Путина ее найти невозможно", — рассыпалась в комплиментах Ковитиди.

Кроме того, она заявила, что в Крыму якобы была очень высокая явка на нелегитимных выборах, поскольку жители аннексированного полуострова хотели впервые отдать голоса за президента России.

"Крымчанам есть что сказать. Мы впервые голосовали за президента Российской Федерации. И Крым проголосовал за Путина. Я поздравляю всех нас с этой победой", — радостно заявила перебежчица.

Напомним, что, по словам главы ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заира Смедляева, общая активность крымчан в день российских выборов была крайне низкой, а явка крымских татар не превысила 10%.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети появилось видео, на котором Ковитиди озвучила фейк о том, что украинские силовики на Донбассе насилуют детей, заливая им во влагалище пенобетон.