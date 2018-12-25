''Доверие потеряно!'' В России заявили о нарушениях Беларуси 

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил о периодическом нарушении таможенного режима Беларусью и РФ.

В частности, речь идет о ввозе санкционных и подакцизных товаров на территорию РФ, передает ТАСС.

"Мы говорим (белорусской стороне. — Ред.), что вы наш сосед, наш союзник, но в последнее время доверие потеряно. Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары — сигареты, наши рынки заполняют", — отметил он.

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По словам Силуанова, Беларусь не полностью выполняет условия союзного договора, который предусматривал создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной, экономической политики.

"Все это элементы нашего союзного договора от 1999 года, там все это прописано, но не выполняется", - сказал он и привел в качестве примера отсутствие до сих пор единой валюты двух стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли.

Ранее в Москве выдвинули ультиматум Минску, сделав громкое заявление о вхождении Беларуси в состав России.

Лукашенко запаниковал из-за того, что Беларусь "хотят поделить на области и впихнуть в Россию", и отличился жесткими заявлениями в сторону Путина.