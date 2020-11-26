Несмотря на бравые рапорты представителей "Газпрома", достройка "Северного потока-2", призванного помочь России отказаться от транзита через украинскую ГТС, пока что откладывается

Более того, эксперты считают, что "Газпрому" придется заказывать дополнительные мощности для прокачки сырья через украинскую ГТС в том случае, если он захочет увеличить поставки в Европу, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Причин такого развития событий немало. Первая из них – американские санкции, прощальный подарок администрации Дональда Трампа Владимиру Путину. При этом существует возможность того, что новая американская администрация будет куда более жесткой по отношению к кремлевским "гопникам". Ведь Джозеф Байден, в отличие от своего эмоционального предшественника, никаких личных симпатий к Владимиру Путину не испытывает и никаких иллюзий на его счет не питает.

Вторая причина связана с возможностями "летучего голландца" "Газпрома", трубоукладчика "Академик Черский". После отказа западных компаний от участия в строительстве "Северного потока-2" это судно осталось последним шансом "Газпрома". Но в зимних климатических условиях "Академик Черский" работать не сможет, а к весне, возможно, удастся усилить погоду политикой и новыми санкциями. Украинскую позицию усиливает также задержка со строительством сербского участка "Турецкого потока", о которой стало известно на днях: его должны были ввести в действие к концу текущего года, но теперь говорят о весне 2021-го.

При этом нужно понимать одну простую вещь: вопрос даже не в деньгах. Рано или поздно украинский транзит действительно остановится – просто потому, что Россия проиграет на газовых рынках. Дело – во времени. Пока Владимир Путин работает президентом России, он будет стремиться обойти Украину с помощью альтернативных маршрутов просто для того, чтобы "расчистить" возможность для военных действий на украинской территории, оккупации Украины. Но после ухода Путина или краха его мафиозного режима вся опасность прекращения транзита сведется исключительно к вопросам экономической конъюнктуры.

Именно до этого времени нам и нужно сохранить транзит.