Достаточно таблетки в день: лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом

Светлана Гудкова Мир 19:34, 29.04.2020 Обновлено: 20:02, 29.04.2020

В Британии собираются протестировать экспериментальное норвежское противораковое лекарственное средство для лечения коронавируса.

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Тестирование препарата Bemcentinib может начаться уже на этой неделе, в нем возьмут участие 120 госпитализированных больных, передает DailyMail.

Лабораторные исследования Университета штата Айова показали, что таблетки могут усиливать иммунный ответ и отключать рецепторы AXL, которые в активном состоянии позволяют вирусу проникать и размножаться в клетках легких.

Препарат от рака тестируют для лечения коронавируса
gmpnews

Компания-производитель лекарства BerGenBio сообщает, что препарат показал многообещающие результаты в исследованиях на больных раком. Для лечения достаточно принимать одну таблетку в день, а сам он имеет мало побочных эффектов. Это делает его подходящим для пожилых и слабых людей, склонных к развитию тяжелых заболеваний.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американские врачи тестируют дешевое средство от изжоги "Фамотидин", как лекарство против коронавируса COVID-19.

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Мир

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