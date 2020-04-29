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29 апреля • обновлено в 20:52
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Достаточно таблетки в день: лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом

2.6т
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В Британии собираются протестировать экспериментальное норвежское противораковое лекарственное средство для лечения коронавируса.

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Тестирование препарата Bemcentinib может начаться уже на этой неделе, в нем возьмут участие 120 госпитализированных больных, передает DailyMail.

Лабораторные исследования Университета штата Айова показали, что таблетки могут усиливать иммунный ответ и отключать рецепторы AXL, которые в активном состоянии позволяют вирусу проникать и размножаться в клетках легких.

Препарат от рака тестируют для лечения коронавируса

Препарат от рака тестируют для лечения коронавируса

gmpnews

Компания-производитель лекарства BerGenBio сообщает, что препарат показал многообещающие результаты в исследованиях на больных раком. Для лечения достаточно принимать одну таблетку в день, а сам он имеет мало побочных эффектов. Это делает его подходящим для пожилых и слабых людей, склонных к развитию тяжелых заболеваний.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, американские врачи тестируют дешевое средство от изжоги "Фамотидин", как лекарство против коронавируса COVID-19.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Теги
болезнь карантин
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