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"Достала меня эта Рашка!" Воскресший Скрипаль отрекся от Москвы

5.9тЧитать материал на украинском

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками, заявил, что его "достала Рашка" и ни он, ни его дочь Юлия, не собираются возвращаться.

Его слова процитировала племянница Виктория Скрипаль, передает "МК". "Достала меня эта ваша Рашка, у нас все хорошо, все замечательно. Давай решать так: вы сами по себе, мы сами по себе. И почему ты решила, что Юля хочет вернуться в Россию?" – сказал бывший шпион.

Как отметила родственница, Скрипаль спросил, как здоровье у матери. "Я ему сказала: второй день фекалии убираем. На что он сказал: "Здесь я тебе ничем помочь не могу". Пожелал здоровья, повторил, что у них все хорошо, они находятся в Великобритании, и что их перевозят с места на место", – говорит Виктория.

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Сергей и Юлия Скрипали

Сергей и Юлия Скрипали

"МК"

О себе Скрипаль сообщил, что ему трудно говорить, так как в горле стоит стома.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых — Александр Петров и Руслан Боширов.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

  • При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

  • Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти Скрипаля и уничтожению улик".

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Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Так обидно нейчас было)))))) Ну вернииитесь, ну пожалуууйста)))))) Пхахахах))) Хохлы такие клоуны, как будто всем не по*ер на этого скрипуля)))))
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Питон Каа
Питон Каа
Отработанный материал. Да и жив вряд ли. Горек хлеб предателя.
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леня зе
леня зе
Podyu Roman, шо ты вякаешь любитель гебельса.я закринил твою страничку в мордокниге.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Питон Каа, А як твій хлібець?
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