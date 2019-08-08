Штурм дома экс-президента Киргизии: что будет дальше

Неудачное задержание экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приведет к расшатыванию ситуации в стране.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал политолог Виталий Кулик. "Ситуация может иметь различные варианты. И я склоняюсь к тому, что будет ничья. С постепенным расшатыванием ситуации к досрочным выборам или очередной попытки революции", – сказал Кулик.

В Киргизии штурмом пытались задержать Атамбаева

Эксперт объяснил, что Атамбаев так просто не сдастся властям.

"Я немного знаю Атамбаева: сдаваться и убегать он не будет. Сегодня у него есть сила и он ею воспользуется. Кроме того, его поддержат другие недовольные засильем южных кланов. К оппозиции присоединятся и китайские контрабандисты, которые хотели бы возвращения "золотых времен" при Атамбаеве. Спецслужбы же коррумпированы, в том числе и Атамбаевым", – считает Кулик.

Он также добавил, что сегодня в Бишкеке начинается бессрочный митинг в поддержку Атамбаева.

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Атамбаев обвиняется по пяти эпизодам: по факту освобождения вора в законе А.Батукаева; касательно земельного участка, на котором расположен дом Атамбаева в селе Кой-Таш; по налоговым декларациям экс-президента; по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта "Модернизация ТЭЦ города Бишкек"; по факту причастности Атамбаева к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека и аффилированности с "Рассвет Компани" и "Прогресс Компани".

Сам Атамбаев трижды проигнорировал вызовы на допросы и обвинений не признал, заявив о намерении защищаться при попытке его задержания.

Спецназ штурмовал дом экс-президента страны в киргизском селе Кой-Таш. Охрана экс-президента оказала сопротивление, развязалась стрельба и в результате были ранены около 45 человек, среди них и журналисты. Один 22-летний спецназовец погиб. Причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

Сторонники Атамбаева смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.

В селе Кой-Таш отключили электричество, интернет и мобильную связь, которые до сих пор не были восстановлены.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел экстренное заседание Совета безопасности из-за ситуации с задержанием Атамбаева. Вооруженные силы Кыргызстана переведены в усиленный режим несения службы.

Сторонники Атамбаева созывают заседание “народного штаба”. В Кой-Таш и в Бишкек стягиваются сторонники экс-президента и лояльные ему представители других группировок.

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