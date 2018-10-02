''Досье Скрипаля'': 5 фактов из книги об ''отравлении века''

В мире активно обсуждают книгу журналиста BBC Марка Урбана "Досье Скрипаля" (The Skripal Files).

Мировые издания разобрали ее на цитаты, российские пропагандистские СМИ пытаются акцентировать внимание на самых выгодных для Кремля месседжах, а OBOZREVATEL предлагает читателям 5 фактов из книги "о шпионаже после холодной войны" (так ее описали в The New York Times).

Полное название "Досье Скрипаля: жизнь и почти смерть российского шпиона"

✓Скрипаль, хотя и продавал секреты MI-6, был "беззастенчивым русским националистом"

✓Скрипаль проводил большую часть своего дня просматривая пропагандистский Первый канал: "Он делал это даже сидя в своем доме, купленном на деньги MI-6"

✓Выйдя из комы после нападения, Скрипаль столкнулся со "сложностями психологической адаптации". Среди прочего он поначалу отказывался признать, что стал жертвой кремлевского "плана с целью убийства"

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией

✓Скрипаль отказался верить, что российские войска вторглись на Донбасс, заявив, что если бы они там были, они бы быстро добрались до Киева

✓Скрипаль поддержал аннексию Крыма в 2014-м году и пренебрежительно отзывался об украинцах как об "овцах, которым нужен хороший пастух"