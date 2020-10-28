Предвыборная борьба за кресло президента США близится к завершению, что приковало внимание всего мира. По сообщениям американских СМИ, кандидат от демократической партии Джо Байден, согласно опросам общественного мнения, опережает действующего президента от республиканцев Дональда Трампа на 10%. Четыре года назад была похожая ситуация, когда американские СМИ прогнозировали легкую победу Хиллари Клинтон. Как оказалось, победил Дональд Трамп, несмотря на то, что за Хиллари Клинтон проголосовало больше. Такой же сценарий потенциально может произойти и на выборах 2020 года. Рассмотрим почему.

Средние показатели общенациональных опросов, которые используются многими СМИ, не полностью учитывают один важный нюанс в президентской гонке, а именно - победитель не всегда тот, кто набрал больше голосов, а тот, кто получает большинство голосов выборщиков.

Что такое "голос выборщика"?

Коллегия выборщиков - это уполномочен Конституцией США орган выборщиков, который формируется каждые четыре года с целью избрания президента и вице-президента США. В составе коллегии выборщиков 538 членов. Чтобы стать президентом США, кандидату на эту должность достаточно получить простое большинство - 270 или более голосов. Согласно пункту 2 раздела 1 статьи II Конституции США, законодательное собрание каждого штата (всего 50) определяют порядок избрания выборщиков от этого штата. Ни одно лицо, занимающее государственную должность, не может быть выборщиков.

Всего в голосовании принимают участие 538 выборщиков: 435 выборщиков от каждого округа Палаты представителей по 2 выборщики от каждого штата (итого 100), и три делегата от округа Колумбия.

Целью президентской избирательной кампании является набрать большинство голосов в каждом штате, чтобы получить больше голосов коллегии выборщиков штата.

Во время президентских выборов 2000 и 2016 победитель голосования коллегии выборщиков ни был победителем всенародного голосования. В 2000 году победил Джордж Буш-младший, получив 271 голос коллегии выборщиков, а его соперник - сенатор Аль Гор - 266 голосов, в то время как при всенародном голосовании Буш получил 50456002 голосов, а Аль Гор - 50999 897. А в 2016 году по Дональда Трампа отдали свои голоса 304 выборщиков, против 227 голосов за сенатора Хиллари Клинтон, хотя при общем подсчете голосов за нее проголосовало 65853514 сравнению с 62984828 голосами за Трампа.

Итак, национальные опросы общественного мнения могут вводить в заблуждение и не полностью отражать реальные шансы на победу. Например, в 2016 году Трамп набрал очень незначительное большинство голосов в четырех ключевых штатах: 44000 в Пенсильвании, 22000 в Мне, 22000 в Висконсине и 11000 в Мичигане, что вместе составляет 99 000 голосов. Однако в этих четырех штатах он набрал 47 голосов выборщиков, что позволило ему одержать победу на президентских выборах.

"Дорожная карта" голосования выборщиков

Согласно опросу общественного мнения на сайте "Five-Thirty-Eight", где показано каждый из 50 Соединенных Штатов, в настоящее время предполагается, что Байден легко одержит победу в 15 штатах, а также в Федеральном округе Колумбия. В целом это 189 голосов выборщиков. При этом, по всей вероятности, Трамп одержит победу в 20 штатах, насчитывает 123 голоса выборщиков. Для победы требуется простое большинство из 538, то есть 270 голосов.

"Дорожная карта" к победе лежит через голоса пятнадцати штатов, которые в настоящее время могут склониться в сторону того или иного кандидата. Учитывая характер распределения голосов, исторически сложившийся а также опрос общественного мнения, восемь штатов, скорее всего, проголосуют за Байдена, чем за Трампа. Среди них: Невада, Мэн, Нью-Гэмпшир, Иллинойс, Мичиган, Висконсин, Миннесота и Пенсильвания. Это, несомненно, даст Байдена 277 голосов выборщиков, необходимых для победы на президентских выборах. Исходя из аналогичных соображений, семь штатов с большей вероятностью проголосуют за Трампа, чем за Байдена, а именно: Техас, Флорида, Северная Каролина, Аризона, Джорджия, Айова и Огайо. Согласно опросам, сегодня в некоторых из этих штатов шансы на победу обоих кандидатов, почти равны, поэтому предсказать результат довольно сложно. Тем не менее, это дало бы Трампу 242 голоса выборщиков, но этого недостаточно для победы.

Таким образом, в последние дни президентской гонки мы будем иметь возможность наблюдать, как президент Трамп применяет свою победную стратегию, следуя примеру 2016 года. Речь идет о визитах в ключевых "колеблющихся" штатов, где он потенциально может одержать победу с небольшим отрывом в 10 000 – 20000 голосов, что позволит сместить баланс голосов выборщиков в его пользу, как это было в 2016 году. Северная Каролина, Пенсильвания, Невада, Висконсин и Миннесота – вот эти ключевые штаты в стратегии Трампа, где его потенциальные шансы на победу могут помешать Байдена стать президентом.

Несмотря на результаты опросов, которые являются многообещающими и оптимистичными для Байдена, а также его сильную позицию среди выборщиков по сравнению с Хиллари Клинтон в 2016 году, не следует исключать Трампа как реального претендента на переизбрание. 3 ноября весь мир будет внимательно наблюдать за результатами выборов, чтобы увидеть, сможет ли Трамп раз разрушить традиционные либеральные взгляды и прогнозы СМИ.