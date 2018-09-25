Как сообщают швейцарские СМИ, входящие в издательский холдинг Tamedia, в частности, газеты Tages Anzeiger и Der Bund: Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии (Fedpol) заявило, что пребывание в стране Романа Абрамовича нежелательно, поскольку он является "источником всевозможных угроз для общественной безопасности, а также с точки зрения репутационного ущерба для Швейцарии".

"Дорогие россияне" токсичны, причем, чем больше их состояние — тем они более токсичны.

Приличные страны пока от них просто держатся по-дальше и не пускают на свою территорию, хоти они изо все щелей лезут как тараканы.

Но совсем скоро "дорогих россиян" будут отлавливать по всему миру и высылать обратно на родину.

Достали.

Как сообщает Reuters, в ЕС согласовали новый механизм санкций за применение химического оружия. Завтра, в среду, послы всех 28 стран Евросоюза утвердят новую санкционную процедуру. Как объясняют дипломаты, инициатива вызвана действиями России и Сирии и, по примеру США, поможет быстрее вводить санкции за применение химического оружия.

США, вводя новые санкции, ссылаются на закон 1991 года, требующий принятия "соответствующих и эффективных санкций против любой страны, которая использовала химическое оружие". В ЕС такого закона нет, как нет и единства в вопросе санкций против России за применение на территории Великобритании боевого отравляющего вещества типа "Новичок".

По данным агентства, идея создать такой механизм исходит от Франции и связана, как объясняют в Париже и Лондоне, с повторяющимися случаями использования химического оружия Россией и Сирией. Новый режим санкций позволит Брюсселю быстрее вводить санкции в отношении конкретных лиц в любой точке мира вне зависимости от гражданства, замораживая их активы на территории стран ЕС, если таковые имеются, а также запрещая им въезд на территорию союза.

В настоящее время у Евросоюза уже есть как российские, так и сирийские санкционные списки. В рамках ныне существующего режима санкций добавлять отдельных лиц нужно в отдельные национальные списки. Эта процедура зачастую вызывает сложности, поскольку некоторые страны ЕС неохотно соглашаются расширять санкционные списки.

"Это важно, потому что мы сможем добавлять фигурантов в санкционный список без долгих и деликатных обсуждений. Мы сможем защищать наши права, а не просто выпускать заявления", — приводит Reuters слова одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, участвующих в переговорах. Послы одобрят новый режим санкций в среду без обсуждения.

Новый режим санкций за применение химического оружия может быть дополнен механизмом наказания за нарушение прав человека, аналогичным действующему в США "Списку Магнитского".

Новости Как приближенные Захарченко прорывались к Путину

Как утверждает патриарх РПЦ Кирилл:

"Если бы санкций не наступило, то нужно было бы обязательно их выдумать, потому что, к сожалению, без шоковой терапии мы иногда не умеем работать так, как нам необходимо работать".

На прошлой неделе глава Минэкономразвития РФ Орешкин пообещал за 6 лет догнать ФРГ по объему ВВП. Оптимизм российского министра приобретает явно клинические формы.

В правительстве РФ объяснили санкции США страхом перед силой российской промышленности.

Где достать то, что они курят/нюхают?

Задачка для зрячих: найдите на диаграмме ниже ВВП России.