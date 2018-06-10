Только что я получил письмо от моей знакомой из Сирии. Она, сириянка, когда-то закончила Филологический факультет МГУ по русской литературе. Знает и наш язык (судите по письму) и нашу культуру в совершенстве, ценит и любит ее. На ее глазах разворачивается эта величайшая трагедия, творимая волей г-на Путина и руками русских людей.

Уже несколько священников рассказывали мне, как привозят к ним обрубки русских людей, сражавшихся в Сирии, и эти несчастные обрубки каются, что они и их соратники творили такие преступления против сирийских граждан, которые и ИГИЛ не снились. Убитые ими люди стоят перед их взором и не дают им жить. Часто это женщины, подростки, старики. Нет сил слушать эти рассказы, как и нет сил читать такие письма. А, возомнивший себя президентом России г-н Путин, вновь и вновь бесстыдно повторяет - мы испытываем в Сирии оружие в боевых условиях - это бесценная возможность. Россия испытывает оружие НА ЛЮДЯХ, на гражданах иной страны, часто - на мирных гражданах. ЭТО ТЯЖКОЕ ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, которое встает в один ряд с испытаниями лекарств и ядов на узниках лагерей нацистами и коммунистами в сталинское время, с войсковыми учениями "Снежок" на Тоцком полигоне 14 сентября 1954 г., когда через эпицентр ядерного взрыва Г.Жуков прогнал многие тысячи солдат и офицеров с понятными для них последствиями.

Мера воздаяния за Сирию будет страшной, впрочем, воздаяние уже происходит, о чем свидетельствуют несчастные обрубки русских воинов.

А теперь - само письмо. Это - открытое письмо ко всем нам, "дорогим россиянам":

Ночью ВКС разбомбили городок Зардана на северо-западе Сирии. 16 погибло и 66 ранено.

Но дорогие россияне рачительно беспокоятся о своем имуществе, которое уходит на " помощь Сирии", как говорят дорогим россиянам и как потом повторяют верноподданически дорогие россияне.

Дорогие россияне, я вам расскажу о вашей помощи Сирии: 1 миллион погиб, по новым данным - полтора миллиона. 3 миллиона искалечено, 90 тысяч пропало без вести, 250 тысяч в концлагерях, более 3 миллионов разрушенных квартир. Уничтожены все больницы, поликлиники, школы, сады, пекарни в двух третях страны. Насильственно депортировано более 1,5 миллионов внутри страны. 12 миллионов беженцев : 3 миллиона в Турции, 2 миллиона в Ливане, 1,5 миллиона в Иордании, 700 тысяч в Ираке, 2,5 миллиона в Саудии, 250 тысяч в Катаре и ОАЭ , 400 тысяч в Египте и далее в Европе и Канаде. 9000 изнасилованных женщин.

Дорогие россияне, верните нам 1 миллион убиенных вашим оружием..