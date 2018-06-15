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Слава Рабинович
Слава Рабинович
ФинансистВсе статьи автора

Дорогие россияне, вы уже проспонсировали войну. И не только на Донбассе

2.7т

Россия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018. Эка заслуга – победить сборную Саудовской Аравии! Но в сёлах и деревнях по всей России, в малых и не очень малых поселениях, где нет центрального газоснабжения и канализации, из домов вываливаются пьяные мужики и горлопанят: "Оле-оле-оле-олеееее!"…

Они ещё не знают, что не доживут до пенсии. Находясь в полностью бессознательном состоянии (не в силу алкогольного опьянения – просто это их обычное состояние по жизни), их телевизор победил их холодильник, причём всерьёз и надолго. Ибо повышение ставки НДС и повышение пенсионного возраста не происходят слишком часто на протяжении одной человеческой жизни…

Когда-то мой папа вышел на пенсию в СССР – после 43 лет непрерывной тяжёлой работы. Начал он работать в 1945 году, когда он ещё учился в Ленинградской консерватории, а вышел на пенсию – в 1988. В 1991 году, когда обоим моим родителям исполнилось 65 лет, они приехали ко мне в Нью-Йорк (я эмигрировал из СССР тремя годами раньше) и сразу получили там пенсии. Ни дня не работав в США.

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Когда СССР рухнул, и в России немного осела пыль от этого взрыва к середине 90-х, мои родители оформили свои российские пенсии, которые им были положены, и которые перечислялись прямо на их американский банковский счёт. Допустим, это было 100 долларов в месяц на каждого, плюс-минус. 200 долларов на двоих. Но не ноль.

Теперь мне самому уже 52. С 1996 года я живу и работаю в России, заплатил кучу налогов. Через 8 лет мне была положена пенсия. Если честно, я на неё никогда не рассчитывал. От слова "совсем". Но только с точки зрения какого-либо влияния на мой уровень жизни в моём пенсионном возрасте. Я всю жизнь рассчитывал только на себя и свой собственный "пенсионный план", каким бы он ни был. Но, с другой стороны, почему я не должен получать 100 или 200 долларов в месяц, начиная с 60 лет, в течение этих пяти лет, до достижения "нового" пенсионного возраста? Почему?!

Потому, что в течение этих пяти лет я буду "отдавать" эти 100 или 200 долларов в месяц путинской ОПГ, на мою долю контрибуции для обогащения 500 приближённых к Путину семей – главарей путинской ОПГ? Для обогащения самого Путина, его детей и зятьёв? Я буду "отдавать" эти 100 или 200 долларов в месяц путинской ОПГ для содержания аннексированного ими Крыма и для строительства новых дворцов Кадырова в ОАЭ? Я буду "отдавать" эти 100 или 200 долларов в месяц путинской ОПГ для войны на Донбассе, для войны в Сирии, для будущих выплат семьям сбитого этой ОПГ Боинга.

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Нет, что вы… Как вы могли такое подумать… Вы ничего не понимаете в государственных финансах. Я УЖЕ их отдал. И вы отдали.

Дорогие богатые, не очень богатые и даже бедные москвичи, вы когда-нибудь бывали за МКАДом? Дорогие богатые, не очень богатые и даже бедные петербуржцы, вы когда-нибудь бывали за КАДом? "Отъехайте" километров сто от МКАДа или КАДа, соответственно, а лучше – тысячу. Посмотрите там, вокруг, что творится. И посмотрите на людей – на тех, кто не просыхает, и на тех, кто хотя бы иногда трезвый. Оцените их профессиональные навыки, которые находятся на уровне профессиональных навыков алжирских беженцев (что это я сделал, только что оскорбил алжирских беженцев?), оцените их т.н. "labor mobility", то есть мобильность этой рабочей силы, оцените их возраст. В их "палестинах" в молодом и зрелом возрасте найти хоть какую-либо работу очень трудно, а уж при достижении 50 лет – и подавно.

Многие… да нет, практически все эти люди, в таких местах, сидят без работы, побираясь у родственников, срывая оборудование с трансформаторных будок высокого напряжения, чтобы продать краденое на металлолом, собирая еду на помойках, или убивая амурских тигров, например, ради продажи их шкур и внутренностей китайцам… И знаете, чего они ждут, в таком состоянии? Все, поголовно? Правильно, как бы перебиться с хлеба на воду, до 55 лет для женщин, и для 60 лет для мужчин, чтобы, наконец, начать получать 100 долларов или евро в месяц.

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А что эти люди будут делать теперь?

А Путин и его ОПГ не боятся, что будет не просто, как при "монетизации льгот" более 10 лет назад, а гораздо, гораздо круче? Возможно, и боятся, но тогда не было Росгвардии и не было разрешено стрелять в демонстрантов, а теперь – есть и можно.

Россией управляют экономические, финансовые, политические, юридические и технологические дегенераты и отпетые воры. Путин и его ОПГ не обанкротят Россию. Путин и его ОПГ уже обанкротили Россию.

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Автор
Слава РабиновичСлава Рабинович
Темы
Войнароссийская экономика
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Славы Рабиновича
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