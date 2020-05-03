"Украинский обман": Трамп сделал анонс нашумевшего фильма о Майдане

Президент США Дональд Трамп анонсировал показ фильма "Украинский обман: импичмент, деньги Байдена, массовые убийства", который был снят на фоне скандала с импичментом американского главы.

Соответствующие посты в воскресенье, 3 мая, Трамп сделал в своих аккаунтах в соцсетях. Кино будет повторно транслироваться на телеканале One America News.

"Мистификация с импичментом будет разоблачена. Сумасшедшая Нэнси (Нэнси Пэлоси, спикер Палаты представителей Конгресса США, – ред.) ничего не делает, вот почему ее в первый раз вышвырнули как спикера. Кроме того, она должна вернуться в Вашингтон немедленно!" – написал президент.

Дональд Трамп анонсировал фильм об Украине Иллюстрация

Автором документального фильма является бывший советник главы США, политический эксперт Майкл Капуто. Недавно он был назначен главным спикером Министерства здравоохранения и социальных служб США на период пандемии.

В 50-минутном материале больше половины времени уделено Украине. В частности, речь идет о роли президента Барака Обамы и его администрации в отстранении Виктора Януковича в 2014 году, о расстрелах на Майдане, коррупционных связях в Украине семьи экс-вице-президента Джо Байдена, вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демпартии США и др.

В фильме также фигурирует неизвестный человек в маске. Пожелав остаться неизвестным, он рассказал о том, что лично стрелял и в протестующих, и в правоохранителей, чтобы посеять хаос утром 20 февраля 2014 года.

Более детально о документалке читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, новым послом США в Украине может стать стратегический советник от Соединенных Штатов в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины Кит Дейтон. Соответствующую кандидатуру выдвинул американский президент Дональд Трамп.