Домой к символу белорусских протестов Багинской ворвались силовики. Фото и видео

Силовики 5 ноября провели обыски дома у 73-летней Нины Багинской, которая является символом белорусских протестов.

Следственные действия проводились с 19:00 по делу, в котором фигурирует внучка женщины, сообщает правозащитный центр "Весна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Силовики идут проводить обыски у Багинской.

Обыски уже завершили, из квартиры Багинской ничего не изъяли, активистку не задержали.

Женщина рассказала, что к ней зашли три человека в черной форме без опознавательных знаков и балаклавах. По данным СМИ, всего силовиков было около 10.

Багинская рассказала об обысках у себя дома.

Напомним, что Нина Багинская не раз участвовала в акциях протеста против результатов выборов президента. Она даже вступала в противостояние с силовиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих интервью женщина рассказывала, что является активисткой с 1988 года. По ее словам, на протяжение этого времени власти за участие в акциях протеста оштрафовали ее на 16 тысяч долларов и арестовали две дачи.