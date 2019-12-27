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28 декабря • обновлено в 01:11
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Внезапно умер финдиректор всемирно известной сети пиццерий: что случилось

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Финансовый директор сети пиццерий Domino's Pizza Group Дэвид Бауэрнфайнд внезапно погиб во время отдыха на на Маврикии.

Несчастный случай произошел 26 декабря, говорится в заявлении пресс-службы компании. Мужчине был 51 год.

"Мы глубоко потрясены и опечалены этими трагическими новостями. От лица нашего совета директоров, коллег и франшиз мы выражаем искренние соболезнования супруге Дэвида Николетте и его дочери Орнелле, а также его родственникам и друзьям", – заявил главный исполнительный директор Domino's Дэвид Уайлд.

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Domino's Pizza

Domino's Pizza

corporate.dominos.co.uk

Как разузнали журналисты, Бауэрнфайнд был на отдыхе вместе с семьей. Он погиб во время сноркелинга – плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой.

Domino's Pizza Group PLC – крупная международная сеть доставки пиццы быстрого приготовления. Она была основана в Великобритании в 1960-х годах. Сеть широко распространена по всему миру. В Украине она работает с 2010 года.

Дэвид Бауэрнфайнд получил должность финансового директора компании в октябре 2018 года. До этого занимал эту должность на временной основе.

Дэвид Бауэрнфайнд

Дэвид Бауэрнфайнд

LB.ua

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Автор
Богдана Васильченко
Тег
смерть
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