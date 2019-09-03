Дома рухнули, люди – под завалами: в Бельгии прогремел мощный взрыв. Фото и видео ЧП

Во вторник, 3 сентября, в районе Вилрийк бельгийского города Антверпен произошел мощный взрыв, в результате которого обрушились три дома и пострадали 7 человек.

Об этом сообщает Nieuwsblad (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Спасателям удалось достать из-под завалов двоих пострадавших, которые получили тяжелые травмы. Под обломками оставались еще как минимум два человека. Вскоре число раненых выросло до 7.

В Бельгии взрыв обрушил три дома Nieuwsblad

В Бельгии взрыв обрушил три дома Nieuwsblad

В Бельгии взрыв обрушил три дома Nieuwsblad

При этом, мэр Антверпена Барт Де Вевер сообщил в Twitter, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Все аварийные службы были подняты по тревоге.

Wilrijk werd vanmiddag opgeschrikt door een vreselijke gasontploffing. Onze dank gaat uit naar de hulpdiensten die nu bezig zijn met opvang en een reddingsactie. Een onderzoek zal volgen. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten. Antwerpen zal hen alle steun bieden. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) September 3, 2019

По словам очевидцев, в одном из домов в момент взрыва проводились ремонтные работы. Однако неизвестно, были ли они как-то связаны с ЧП.

В Бельгии прогремел взрыв Nieuwsblad

В Бельгии прогремел взрыв Nieuwsblad

В Бельгии прогремел взрыв Nieuwsblad

В Бельгии прогремел взрыв Nieuwsblad

В Бельгии прогремел взрыв Соцсети

В Бельгии прогремел взрыв Соцсети

В Бельгии прогремел взрыв Nieuwsblad

В Бельгии прогремел взрыв Соцсети

В Бельгии прогремел взрыв Соцсети

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1 — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) September 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Танзании в результате взрыва бензовоза погиб 61 человек, еще 70 получили ранения разной степени тяжести.

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