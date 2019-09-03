Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 01:12
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Дома рухнули, люди – под завалами: в Бельгии прогремел мощный взрыв. Фото и видео ЧП

651 Читать материал на украинском

Во вторник, 3 сентября, в районе Вилрийк бельгийского города Антверпен произошел мощный взрыв, в результате которого обрушились три дома и пострадали 7 человек.

Об этом сообщает Nieuwsblad (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Спасателям удалось достать из-под завалов двоих пострадавших, которые получили тяжелые травмы. Под обломками оставались еще как минимум два человека. Вскоре число раненых выросло до 7.

Новости
В столице Таиланда прогремела серия взрывов: есть раненые

В Бельгии взрыв обрушил три дома

В Бельгии взрыв обрушил три дома

Nieuwsblad

В Бельгии взрыв обрушил три дома

В Бельгии взрыв обрушил три дома

Nieuwsblad

В Бельгии взрыв обрушил три дома

В Бельгии взрыв обрушил три дома

Nieuwsblad

При этом, мэр Антверпена Барт Де Вевер сообщил в Twitter, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Все аварийные службы были подняты по тревоге.

По словам очевидцев, в одном из домов в момент взрыва проводились ремонтные работы. Однако неизвестно, были ли они как-то связаны с ЧП.

В Бельгии прогремел взрыв

В Бельгии прогремел взрыв

Nieuwsblad

В Бельгии прогремел взрыв

В Бельгии прогремел взрыв

Nieuwsblad

В Бельгии прогремел взрыв

В Бельгии прогремел взрыв

Nieuwsblad

В Бельгии прогремел взрыв

В Бельгии прогремел взрыв

Nieuwsblad

В Бельгии прогремел взрыв

В Бельгии прогремел взрыв

Соцсети

В Бельгии прогремел взрыв

В Бельгии прогремел взрыв

Соцсети

В Бельгии прогремел взрыв

В Бельгии прогремел взрыв

Nieuwsblad

В Бельгии прогремел взрыв

В Бельгии прогремел взрыв

Соцсети

В Бельгии прогремел взрыв

В Бельгии прогремел взрыв

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Танзании в результате взрыва бензовоза погиб 61 человек, еще 70 получили ранения разной степени тяжести.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Бельгия Антверпен
Теги
взрыв взрыв дома
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel