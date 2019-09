Дома рухнули, люди – под завалами: в Бельгии прогремел мощный взрыв. Фото и видео ЧП

Во вторник, 3 сентября, в районе Вилрийк бельгийского города Антверпен произошел мощный взрыв, в результате которого обрушились три дома и пострадали 7 человек.

Об этом сообщает Nieuwsblad (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Спасателям удалось достать из-под завалов двоих пострадавших, которые получили тяжелые травмы. Под обломками оставались еще как минимум два человека. Вскоре число раненых выросло до 7.

При этом, мэр Антверпена Барт Де Вевер сообщил в Twitter, что причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Все аварийные службы были подняты по тревоге.

По словам очевидцев, в одном из домов в момент взрыва проводились ремонтные работы. Однако неизвестно, были ли они как-то связаны с ЧП.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1