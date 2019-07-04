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"Должны уважать!" Путин выдвинул Зеленскому циничный ультиматум

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Президент России Владимир Путин выдвинул жесткий ультиматум главе украинского государства Владимиру Зеленскому, озвучив условие для начала диалога между Москвой и Киевом.

Так, в интервью газете Corriere della Sera российский лидер сказал, что переговоры, как и улучшение отношений России и Украины, возможны лишь в том случае, если Зеленский выполнит свои предвыборные обещания, передает ТАСС.

"[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами. И украинские власти должны уважать минские соглашения, а не игнорировать их", – прозвучало требование.

"Должны уважать!" Путин выдвинул Зеленскому ультиматум

Путин также утверждает, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 июня Путин заявил, что не отвечает на обстрелы, которые ВСУ якобы усилили на Донбассе, чтобы дать шанс новому руководству Украины решить проблему.

  • 27 июня Зеленский внезапно обратился к Путину. Он призвал лидера Кремля освободить украинских моряков.

  • Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча Зеленского с Путиным реальна, однако выгоду от нее получит в первую очередь Кремль. В Кремле ответили, что хозяин Кремля готов к переговорам, но пока это не является возможным.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Россия
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Путин прекрасно понимает,что еврейская мафия,захватившая окраинные русские земли,никогда на это не пойдёт. Путин работает на разрыв этих территорий. и правильно делает.
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Да на х этот ботокс нужен
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Mega Death
Mega Death
залупутин Залупутин, Самое важное, чтоб он и дальше продолжал делать с Украиной, то же что и делает))
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васильевич василий
васильевич василий
Путин - это Бог украинцев
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