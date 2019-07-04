"Должны уважать!" Путин выдвинул Зеленскому циничный ультиматум

Президент России Владимир Путин выдвинул жесткий ультиматум главе украинского государства Владимиру Зеленскому, озвучив условие для начала диалога между Москвой и Киевом.

Так, в интервью газете Corriere della Sera российский лидер сказал, что переговоры, как и улучшение отношений России и Украины, возможны лишь в том случае, если Зеленский выполнит свои предвыборные обещания, передает ТАСС.

"[Конструктивный диалог с Киевом] возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами. И украинские власти должны уважать минские соглашения, а не игнорировать их", – прозвучало требование.

Путин также утверждает, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему".

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 июня Путин заявил, что не отвечает на обстрелы, которые ВСУ якобы усилили на Донбассе, чтобы дать шанс новому руководству Украины решить проблему.

27 июня Зеленский внезапно обратился к Путину. Он призвал лидера Кремля освободить украинских моряков.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что встреча Зеленского с Путиным реальна, однако выгоду от нее получит в первую очередь Кремль. В Кремле ответили, что хозяин Кремля готов к переговорам, но пока это не является возможным.

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