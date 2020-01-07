"Должны сохранить страну!" Лукашенко предсказал Беларуси тяжелый год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республику ожидает непростой год и призвал достойно пройти этот период, сохранив страну и независимость.

Тревожный прогноз он озвучил во время посещения храма на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, где зажег рождественскую свечу, сообщает пресс-служба главы государства.

"Вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует. Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость", – подчеркнул президент.

Лукашенко предсказал Беларуси тяжелый год РБК

По его словам, самое главное достижение Беларуси в 2019 году – мир на ее территории.

Лукашенко напомнил, что в жизни страны и ранее были непростые времена. "Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас. Мы не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве – залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша церковь – все конфессии, наша большая церковь, не только православные, не только католики, я имею в виду христиан, – все конфессии нашей страны", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко предложил альтернативный план по интеграции, которой так желает Кремль: присоединить Россию к Беларуси.

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