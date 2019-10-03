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3 октября • обновлено в 20:20
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"Должны проявить волю!" США потребовали от Путина вывода войск с Донбасса

3.8т Читать материал на украинском

США назвали условием проведения выборов на Донбассе вывод войск России с оккупированных украинских территорий.

Соответствующее заявление опубликовало в Facebook американское посольство в Украине.

"Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей. Свободные и честные выборы требуют выведения возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды", – сказано в заявлении.

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США потребовали от Путина вывода войск с Донбасса

США потребовали от Путина вывода войск с Донбасса

"Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю", – подчеркнули дипломаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на Донбассе проведут только после того, как РФ выведет свои войска.

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Темы
Война на Донбассе Выборы на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
США
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Питон Каа
Питон Каа
Так там даже посла нет, кто этот бред пишет и по чьему заказу? А насчет вывода российских войск из Донбасса - так вот вам ответ, свидури, как только вы их там найдете, спустя 5 лет, так сразу и выведем...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Питон Каа, Почему бред? Пишут для тех кто развалил свою страну и продолжает разваливать, вместо того чтобы сказать: СТОП, Европа и США нами попользовались.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Нужно значит Шойгу под камеры их туда ввести и под камеры же вывести. А то ОБСЕ говорит, что войск РФ на Донбассе не обнаружено.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Новость: Россия вывела свои войска из Донбасса! Всё! Нет Российских войск! Предлагаю требовать, что бы они вывели свои войска из России!
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