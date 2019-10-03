"Должны проявить волю!" США потребовали от Путина вывода войск с Донбасса

США назвали условием проведения выборов на Донбассе вывод войск России с оккупированных украинских территорий.

Соответствующее заявление опубликовало в Facebook американское посольство в Украине.

"Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей. Свободные и честные выборы требуют выведения возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды", – сказано в заявлении.

США потребовали от Путина вывода войск с Донбасса

"Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю", – подчеркнули дипломаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на Донбассе проведут только после того, как РФ выведет свои войска.

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