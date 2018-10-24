''Должны ответить'': Путин разразился угрозами в адрес США

Президент России Владимир Путин пригрозил Соединенным Штатам "зеркальными мерами", если Вашингтон начнет поставку ракет в Европу.

С такими словами он выступил на итоговой пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, с которым провел переговоры 24 октября в Москве. Путин добавил, что Россия сможет быстро ответить на выход Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Отвечаю прямо на ваш вопрос, сможем ли мы ответить: сможем, и это будет очень быстро и эффективно. Ведь что является формальным предлогом для выхода наших партнеров из договора о РСМД? Обвинение в наш адрес, что мы якобы его нарушаем", - сказал он.

Владимир Путин и Джузеппе Конте Кremlin

Путин заявил, что США не предъявляли доказательств по поводу нарушения Россией договора. При этом он обвинил Вашингтон в таких действиях, потому что "были установлены системы противоракетной обороны в Румынии". По мнению Путина, эти установки могут быть использованы для ударных ракет, если поменять компьютерное обеспечение.

"Это работа нескольких часов, мы даже не поймем, что там произошло, не увидим со стороны. Самый главный вопрос: если Соединенные Штаты все-таки выйдут из этого Договора, что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально", – добавил он.

Владимир Путин Кremlin

Президент РФ также сказал, что Европа должна осознавать, что подставит свою территорию под ответный удар со стороны Москвы.

"Я не понимаю, нужно ли доводить Европу до такого состояния высокой степени опасности. Я не вижу на самом деле для этого никаких оснований. Проблема возникла не вчера и не три дня назад, когда президент Соединенных Штатов объявил об этом, она возникла раньше", - сказал российский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Позже США сообщили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, речь идет о СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения.

22 октября Трамп также пригрозил России и Китаю созданием ядерного арсенала, пока остальные страны "не придут в чувства".

Экс-депутат Госдумы РФ Сергей Марков 24 октября ответил, что США якобы готовятся к нанесению сокрушительного удара по России.