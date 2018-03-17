Должны и будем: Трамп принял решение по стене между США и Мексикой

Президент США Дональд Трамп отправился в штат Калифорния для проверки прототипов будущей стены на границе с Мексикой.

Об этом американский глава сообщил в своем Facebook.

"На этой неделе я отправился в Калифорнию, чтобы проверить восемь различных прототипов пограничной стены. Мы должны и будем строить стену!" - заявил он.

Как известно, данное сооружение было обещано президентом Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании.

Как сообщал "Обозреватель", Палата представителей конгресса США одобрила решение выделить $1,6 млрд бюджетных средств в качестве "первого взноса" на строительство стены на границе с Мексикой.